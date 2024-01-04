В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал Развожаев.

Тревогу объявляли на фоне атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом.

По словам губернатора Развожаева, осколки от сбитых воздушных целей упали на жилой дом на улице Глухова. Житель дома получил ранения. Осколки также упали в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

31 декабря Михаил Развожаев призывал жителей Севастополя не выходить на улице в новогоднюю ночь. Губернатор советовал воздержаться от выхода на открытые пространства в ночь на 1 января, так как возможны ракетные атаки со стороны Украины.

Перед этим в Севастополе в течение дня два раза объявляли воздушную тревогу. Первая длилась 20 минут, вторая — 14 минут.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.