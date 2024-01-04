В Раде заявили, что Киев хочет усилить мобилизацию

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, 4 января комитет по национальной безопасности Украины начал рассматривать закон о мобилизации. Он должен принять решение, которое рекомендует Верховной раде.

«Они (Умеров и Залужный. — «Газета.Ru») подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая войны. Не будет усиления — некому будет защищать государство», — подчеркнул Гончаренко.

Он напомнил, что 8 января истекает срок подачи альтернативных законопроектов.

До этого бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что мобилизацию в ВСУ можно провести посредством лотереи или жеребьевки.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что украинские власти и средства массовой информации не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация в стране прошла без насилия.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.