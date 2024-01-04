В ВСУ назвали целью ВС РФ истощение ПВО Киева

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что боезапас мобильных сил ПВО Киева будет истощен спустя несколько атак ВС РФ. Соответствующее заявление было сделано им в интервью AFP, передает «Страна.ua».

«Боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного парка», — подчеркнул он.

Именно исчерпание запаса ракет ПВО Украины Наев назвал целью российских ударов. При этом он отметил, что эффективность ПВО Украины при последних атаках составляла 90%.

До этого воздушные силы ВСУ сообщили, что Киев атаковали ударные дроны РФ.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.