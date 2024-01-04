ВСУ за сутки потеряли до 100 военнослужащих на Купянском направлении

Российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области», — сообщили в военном ведомстве.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились двух боевых машин пехоты, трех автомобилей, а также боевой машины РСЗО «Ольха» и трех боевых машин РСЗО «Vampire» чешского производства.

В этот же день ведомство отчиталось об уничтожении танка в зоне спецоперации. Минобороны опубликовало видео с уничтожением вражеской техники. После первого удара танк загорелся, экипаж стал скрываться и убежал в лес. Второй удар полностью уничтожил технику.

2 января российская армия уничтожила взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении.

Ранее российские разведчики уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском.