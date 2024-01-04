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В Европарламенте назвали существование НАТО угрозой для Европы

Депутат Европарламента Уоллес призвал распустить НАТО ради блага европейцев

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес призвал распустить НАТО ради блага европейцев. Об этом он пишет в социальных сетях.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», — утверждает Уоллес.

Евродепутат осудил своих коллег, которые поддерживают войны и копируют агрессивную лексику Североатлантического альянса.

До этого депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес предположил, что украинский конфликт продолжается из-за нежелания американских властей его прекращать.

Он обратил внимание, что в Европе не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что «империя США» этого не желает.

Ранее в МИД РФ предупредили Запад, что Украина может развернуть их оружие против НАТО.

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