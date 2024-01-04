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На Украине рассказали о последствиях ударов по Киеву

N-TV: украинцы назвали недавние удары по Киеву худшими за долгое время

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МВД Украины

Украинцы заявили, что недавние удары по военной инфраструктуре Киева стали худшими за долгое время. Об этом в эфире N-TV сказал корреспондент этого немецкого телеканала Гордиан Фриц.

«Я поговорил с украинцами. Они сказали, что это худшие удары за долгое время. И это бьет по морали, по настроениям людей здесь на Украине», — заявил журналист.

Он указал, что удары были нанесены «по военным заводам и складам с оружием», чтобы минимизировать производственные возможности Украины.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат говорил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. В этот день территория Украины подверглась массированному удару.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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