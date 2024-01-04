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В США заявили об ударе по репутации западной бронетехники

MWM: потери ВСУ западной бронетехники уничтожили ее репутацию

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Martin Meissner/AP

Потери бронетехники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. Об этом пишет американский журнал Militatary Watch Magazine (MWM).

Авторы статьи указали, что десятилетиями западная бронетехника рекламировалась «как ведущая в мире по своим характеристикам». Однако последствия украинского конфликта «могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей», заявили журналисты.

Они также отметили, что отказ от демонтажа засекреченного оборудования не спасло германские и французские танки и бронемашины от уничтожения в полях Украины. Кроме того, украинцы держат менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта, чтобы избежать «аналогичного репутационного ущерба для ключевой американской бронетехники».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин заявил, что российские беспилотники «Ланцет» ликвидировали существенную часть военной техники, которую западные страны передали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик говорил, что западная техника не сможет помочь ВСУ в зоне конфликта.

Ранее Путин заявил, что иностранная техника на Украине «горит за милую душу».

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