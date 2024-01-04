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На Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку

Экс-министр Украины Милованов предложил провести мобилизацию через лотерею

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что мобилизацию в ВСУ можно провести посредством лотереи или жеребьевки. Об этом он написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет. И делать так для каждой волны мобилизации», — указал экс-министр.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что украинские власти и средства массовой информации не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация в стране прошла без насилия.

До этого представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что военкомы смогут потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах при попытке покинуть страну.

В конце декабря в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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