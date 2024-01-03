Ракета поразила украинскую мастерскую, где разрабатывают беспилотники

Бывший депутат Рады и нынешний военнослужащий ВСУ Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что ракета попала в здание мастерской на Украине, где специалисты занимаются разработкой и модернизацией беспилотников. Луценко уточнил, что инцидент произошел накануне, но не сообщил, где находится мастерская.

Бывший депутат также добавил, что объем материального ущерба уточняется.

Накануне этого инцидента Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и его окрестностях. Были поражены производственные объекты ракет и беспилотников, места ремонта военной техники, хранилища ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами.

До этого экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что 2023 год показал, что Киев не сможет победить Россию.

2 января российская армия провела массированную воздушно-ракетную атака по военным объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.