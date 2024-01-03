Люди в военной форме похитили мужчину с улицы в Харькове и попали на видео

В Харькове люди в военной форме похитили мужчину с улицы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видеозаписи, оказавшейся в сети, видно, как три человека, один из которых одет в гражданскую одежду, силой усаживают прохожего в автомобиль. При этом он сопротивляется и кричит.

Местные украинские СМИ сообщают, что мужчины являются представителями военкомата.

До этого экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что украинские власти и средства массовой информации не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация в стране прошла без насилия.

По его словам, украинские СМИ не уделяют внимания необходимости пополнения личного состава во время мобилизации, а, наоборот, пытаются помочь уклонистам увильнуть от призыва в армию.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Одесской области на фоне атак рассылают сообщения с призывом вступить в ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.