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В Германии заявили, что не готовы поставлять Украине ракеты Taurus

В кабмине ФРГ заявили, что еще не приняли решение по ракетам Taurus

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Fabrizio Bensch/Reuters

Власти Германии пока не приняли решение о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«По теме Taurus к настоящему моменту нет ничего нового», — сказал он.

Хебештрайт обратил внимание, что для воздушной обороны Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставили «все, что возможно». Представитель кабмина Германии подчеркнул, что пока занимает наблюдательную позицию, в соответствии с которой будут действовать.

В бюджете ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Украине. Общий же объем траншей Киеву со стороны Берлина с февраля 2022 года превысил €25 млрд.

До этого немецкие депутаты призвали поставить ВСУ ракеты Taurus. Они обратились к министру обороны Германии Борису Писториусу не колебаться и осуществить данную оборонную поставку. По мнению депутатов, таким образом Киев получит больше возможностей защищаться от атак Москвы,

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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