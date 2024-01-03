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В Минобороны раскрыли, сколько военной техники ремонтируют в тылу

Минобороны РФ: лишь 7% поврежденной военной техники отправляется на предприятия

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Станислав Красильников/РИА Новости

Две трети поврежденной на поле боя российской военной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами, и лишь незначительной ее части требуется отправка в тыл на промышленные предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«66% вооружения, военной и специальной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами. Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности», — говорится в публикации.

Выездными бригадами предприятий восстановлено 22% военной техники, а восстановление 5% техники произведено с помощью россиян, призванных из запаса в рамках военных сборов.

3 января в Минобороны рассказали, что более 1500 россиян ежедневно подают заявления о приеме на военную службу.

2 января сообщалось, что российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации.

Ранее российскому спецназу выдали на вооружение ПТРК «Корнет-Д1».

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