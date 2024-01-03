Названы потери ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 40 военных. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого в Минобороны России сообщили, что ежедневно более 1500 российских граждан подают заявления о приеме на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

Также министерство сообщало, что в 2023 году в Вооруженных силах РФ были сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.

В конце декабря минувшего года закончился осенний призыв на срочную службу в российской армии. По информации оборонного ведомства, призваны были 130 тыс. человек.

Ранее Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с единым реестром.