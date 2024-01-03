Власти Соединенных Штатов поставили перед Украиной невыполнимую миссию. Такое мнение высказал в соцсети X бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
«Думаю, с украинского народа хватит», — написал отставной военнослужащий.
Макгрегор охарактеризовал текущую ситуацию на поле боя как «нечестный преступный режим в Киеве».
«Мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, случится и в Киеве», — спрогнозировал военный эксперт.
Некоторое время назад Макгрегор предрек почти полное исчезновение украинской нации в связи с конфликтом с Россией.
В ноябре полковник заявлял, что Киев находится на грани капитуляции, а украинский президент Владимир Зеленский движется по пути итальянского диктатора-фашиста Бенито Муссолини.
Ранее в США заявили о вынуждении России начать СВО.