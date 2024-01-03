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В 2023 году российские ВДВ пополнились новыми полками и батальонами

Минобороны РФ: в 2023 году состав ВДВ пополнили 20 новых воинских соединений

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В 2023 году для усиления российских Воздушно-десантных войск в них были сформированы новые полки и батальоны. Об этом со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

«В 2023 году для наращивания боевых возможностей Воздушно-десантных войск было сформировано 20 соединений, воинских частей и подразделений», — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идет, в частности, об Ульяновской десантно-штурмовой дивизии и отдельной мобильной бригаде материально-технического обеспечения в одном из городов центральной России.

Кроме того, новые парашютно-десантные полки были сформированы в Ивановском и Тульском гвардейских соединениях ВДВ. А в составе каждой дивизии ВДВ появились отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.

30 декабря сообщалось, что российские десантники завершают подготовку на Запорожском направлении в зоне СВО.

28 декабря стало известно, что ВДВ России уничтожили «Ланцетами» САУ «Гвоздика» и танк ВСУ на правобережье Днепра.

Ранее во время боя у Вербового бойцы ВДВ взяли в плен четырех военных ВСУ.

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