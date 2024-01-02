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США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов HIMARS

«Страна.ua»: США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS

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Aaron Favila/AP

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам Бринк, американские власти намерены передать Украине эти РСЗО в ближайшее время. При этом издание отмечает, что до сих пор не появлялось информации о том, что ВСУ получат снаряды для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния более 160 километров.

В материале уточняется, что на такое расстояние бьют переданные Украине ракеты ATACMS.

31 декабря Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по позициям украинских войск в зоне проведения спецоперации на Украине, уничтожив две установки РСЗО HIMARS.

30 декабря стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

По информации руководителя назначенной Киевом военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, у ВСУ наблюдается дефицит снарядов для HIMARS.

Ранее экс-офицер СБУ заявил, что с помощью спутников Россия перехватит все ракеты ВСУ.

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