Четыре ракеты РСЗО «Ольха» уничтожили над Белгородской областью

Российская система ПВО уничтожила снаряды РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что 2 января около 12:00 удалось пресечь попытку террористической атаки Вооруженных сил Украины по объектам на территории России с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

«Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — отметили в Минобороны.

2 января в Белгороде объявили о ракетной опасности. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Затем он добавил, что регионом сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу.

Но через некоторое время сирены ракетной опасности включились снова.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.