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ВСУ потеряли более 115 военных на Купянском направлении за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли более 115 военных и три танка на Купянском направлении

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Efrem Lukatsky/AP

Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, потери противника составили свыше 115 военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Там уточнили, что российские войска отбили шесть атак в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Кроме того, войска РФ нанесли поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ. Произошло это в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области.

«В результате уничтожено свыше 115 военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — сообщили в ведомстве.

Накануне в Минобороны также озвучили потери ВСУ на Купянском направлении с 31 декабря.

В этот же день ВС России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

Ранее в Минобороны отчитались о создании в РФ двух общевойсковых армий.

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