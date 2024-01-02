ВСУ потеряли более 115 военных на Купянском направлении за сутки

Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, потери противника составили свыше 115 военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Там уточнили, что российские войска отбили шесть атак в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Кроме того, войска РФ нанесли поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ. Произошло это в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области.

«В результате уничтожено свыше 115 военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — сообщили в ведомстве.

Накануне в Минобороны также озвучили потери ВСУ на Купянском направлении с 31 декабря.

В этот же день ВС России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

Ранее в Минобороны отчитались о создании в РФ двух общевойсковых армий.