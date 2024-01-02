Генерал Кобылаш: дальняя авиация РФ получит в 2024 году самолеты на новых принципах

Командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил о получении в 2024 году на вооружение самолетов на новых принципах с улучшенными качествами. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте министерства обороны России.

По словам Кобылаша, имеется большой план по модернизации и получению новой авиационной техники. Речь идет о совершенно новых самолетах, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами.

Генерал подчеркнул, что основными задачами для дальней авиации в наступившем году являются поддержание высокого уровня боеготовности и боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники.

Кобылаш отметил, что задачи, которые стоят перед командованием дальней авиации, требуют напряженной и кропотливой работы всех военнослужащих. Но все цели, заявил генерал, будут достигнуты, а задачи — выполнены с высоким качеством.

Ранее сообщалось, что в России завершились научные работы по созданию стендовой базы для испытаний перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.