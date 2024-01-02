Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что в 2024 году ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма

Зеленский назвал основной задачей ВСУ в 2024 году изолирование Крыма

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому журналу Economist.

По словам украинского президента, изолирование полуострова и подрыв в Крыму военных возможностей России является особо важным для Киева. Зеленский считает, что Крым и Черное море станут для ВСУ основным театром военных действий. Президент Украины заявил, что будущая операция ВСУ против Крыма станет примером для всего мира.

В то же время, Зеленский отметил, что на востоке украинские войска перейдут к обороне, а оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева он назвал немедленной задачей ВСУ.

Журналисты Economist обратили внимание на то, что президент Украины больше не говорит о сроках по «деоккупации» каких-либо территорий и даже не ставит больше вопрос об этом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами