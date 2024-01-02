Зеленский заявил, что в 2024 году ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому журналу Economist.

По словам украинского президента, изолирование полуострова и подрыв в Крыму военных возможностей России является особо важным для Киева. Зеленский считает, что Крым и Черное море станут для ВСУ основным театром военных действий. Президент Украины заявил, что будущая операция ВСУ против Крыма станет примером для всего мира.

В то же время, Зеленский отметил, что на востоке украинские войска перейдут к обороне, а оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева он назвал немедленной задачей ВСУ.

Журналисты Economist обратили внимание на то, что президент Украины больше не говорит о сроках по «деоккупации» каких-либо территорий и даже не ставит больше вопрос об этом.

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