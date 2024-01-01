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В Киеве произошли взрывы

Воздушные силы ВСУ: Киев атаковали ударные дроны РФ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

По данным украинских Воздушных сил, до этого был зафиксирован полет ударных дронов РФ в направлении столицы Украины. Уточняется, что один из беспилотников заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.

До этого глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщал, что Министерство обороны России получило первую партию новейших ударных беспилотных летательных аппаратов «Куб».

В сентябре «Ростех» сообщал, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов «Куб» и «Ланцет».

На прошлой неделе стало известно, что специалисты российского оптико-механического конструкторского бюро (КБ) «Астрон» создали разведывательно-ударный комплекс оптической разведки «Гранат».

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждал, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос также заявлял, что российская армия поразила одно из мощнейших предприятий Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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