В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
По данным украинских Воздушных сил, до этого был зафиксирован полет ударных дронов РФ в направлении столицы Украины. Уточняется, что один из беспилотников заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.
До этого глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщал, что Министерство обороны России получило первую партию новейших ударных беспилотных летательных аппаратов «Куб».
В сентябре «Ростех» сообщал, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов «Куб» и «Ланцет».
На прошлой неделе стало известно, что специалисты российского оптико-механического конструкторского бюро (КБ) «Астрон» создали разведывательно-ударный комплекс оптической разведки «Гранат».
29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждал, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос также заявлял, что российская армия поразила одно из мощнейших предприятий Украины.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.