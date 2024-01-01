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На Украине сообщили о взрывах в Днепре

«Страна»: в Днепре произошла серия взрывов после воздушной тревоги

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Anna Voitenko/Reuters

Несколько взрывов прозвучали в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины после объявленной в области воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Подробности не уточняются.

Как отмечает издание, в настоящее время в Днепропетровской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области.

До этого сообщалось, что в украинском Днепре после взрыва возник пожар на одном из предприятий.

В ночь на 1 января в Херсонской области были атакованы инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин. При этом он не рассказал, на каких именно объектах в регионе произошли взрывы.

Во Львове взрыв уничтожил музей посвященный украинскому националисту Роману Шухевичу.

Ранее взрыв повредил теплоэлектростанцию на востоке Украины.

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