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Под удар во Львовской области попал университет, где учился Степан Бандера

«Страна.ua» : во Львовской области снаряд попал в университет, где учился Бандера

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Во Львовской области под удар попал университет, где учился лидер украинских националистов Степан Бандера. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Речь идет о Львовском национальном университете природопользования в городе Дубляны Львовской городской общины.

Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России). После Второй мировой войны (1939-1945 годы) проживал в Мюнхене, откуда руководил экстремистской деятельностью ОУН и УПА на территории Советского Союза.

В это же день мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе уничтожен музей, посвященный другому украинскому националисту — Роману Шухевичу.

Музей Шухевич располагался в Железнодорожном районе Львова в поселке Белогорща, в доме, где националиста ликвидировали при попытке задержания.

По словам Садового, в ночь на 1 января во Львове произошли взрывы, которые привели к пожарам. К 12:21, понедельника, 1 января воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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