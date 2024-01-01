В украинском Чугуеве после взрывов повреждено предприятие

В городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины одно из предприятий получило повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, взрыв произошел вечером 31 декабря, повреждены ангар и склад. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.

Также стало известно, что объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Во Львове взрыв уничтожил музей посвященный украинскому националисту Роману Шухевичу.

Кроме того, вечером 31 декабря воздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины. Сирены включились в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и других областях страны.

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