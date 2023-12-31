Вокруг Киева возвели несколько рубежей обороны

Глава Киевской городской военной администрации Киева Сергей Попко сообщил о возведении нескольких рубежей обороны вокруг города. Его заявление размещено на сайте киевской администрации.

По словам Попко, протяженность этих рубежей суммарно превышает 1 тыс. км., причем «первый рубеж находится достаточно далеко от столицы». При этом подчеркивается, что оборона к северу от города постоянно наращивается.

Чиновник сообщил, что вокруг города выстроены инженерные заграждения всех типов, также будут обустроены опорные пункты внутри самого города.

До этого в ВСУ заявили, что Киев не может спрогнозировать удары России.

«Это не школа, где юношеские разборки», — сказал он.

По словам представителя Воздушных сил Украины, РФ не делает «ответку» за что-то. Он указал, что российские ракеты и беспилотники направлены на цель, на уничтожение объектов — военных и инфраструктурных. Россия стремится добиться своих целей: уничтожить украинскую инфраструктуру и ВСУ, заявил Игнат.

Он также отметил, что не знает, как ответить на вопрос «чего ждать дальше», так как стратегические удары РФ не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.