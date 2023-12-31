Беспилотник атаковал авиабазу в Ираке у Эрбиля

Беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в аэропорту города Эрбиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местных антитеррористических служб.

Уточняется, что атаку совершили «незаконные вооруженные формирования».

До этого Bloomberg писало, что удары США по целям в Ираке ведут к эскалации на Ближнем Востоке.

«Очевидно, что чем дольше война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться с такой интенсивностью, тем более вероятно, что произойдет некоторая эскалация», — приводит агентство слова экс-чиновника США Аарона Дэвида Миллера.

Как следует из текста, число негосударственных военных группировок, непредсказуемость военных операций ЦАХАЛ и ответных действий Ирана затрудняют прогнозирование, какие инциденты могут привести к эскалации конфликта в регионе в дальнейшем.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.