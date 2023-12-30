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На Украине заявили о неспособности ВСУ глушить российские ракеты

Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут глушить ракеты РФ с системой ГЛОНАСС

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Есть натовская GPS, а есть российская ГЛОНАСС, и вот ее сигнал можно давить с помощью РЭБ, но у нас таких систем стратегического назначения, к сожалению, нет», — сказал военный.

По его словам, военные РФ могут находить цели для ракетных ударов на Украине с помощью очень развитой сети спутников на земной орбите.

До этого отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос выражал мнение, что Россия превосходит Украину в производстве вооружения.

Военный обозреватель издания Forbes Дэвид Экс заявлял в своей статье, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32.

29 декабря стало известно о массированном воздушном ударе по промышленным и военным объектам Украины. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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