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Российские системы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника ВСУ

МО: российские системы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника ВСУ над регионами РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотника в нескольких регионах России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

29 декабря МО РФ сообщало, что украинский дрон попытался атаковать территорию Брянской области, однако был сбит российскими средствами противовоздушной обороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о срабатывании средств противовоздушной обороны на территории региона. По его словам, соответствующие комплексы сбили воздушную цель на подлете к административному центру российского субъекта.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщал, что украинские военные обстреляли Глушковский район региона. Под удар попали населенные пункты Теткино и Краснооктябрьский.

Он отметил, что в результате атаки повреждения получили три жилых дома и линия электропередачи (ЛЭП).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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