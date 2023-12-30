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В МИД назвали возможный «второй фронт», который США хотят открыть против России

Галузин: США планируют открыть на Южном Кавказе второй фронт против России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Соединенные Штаты считают Южный Кавказ возможным «вторым фронтом», который можно открыть против России. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», — заявил Галузин.

Российский дипломат добавил, что желания Вашингтона в корне противоречат интересам народов Южного Кавказа.

До этого специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что Североатлантический альянс одобряет шаги Армении по отдалению от России.

Коломина утверждает, такое развитие событий стало выбором граждан Армении, которые «имеют свободу принимать собственные решения». Представитель НАТО выразил точку зрения, что Ереван начал сближение с альянсом.

Ранее политолог назвал причину разворота Армении в сторону НАТО.

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