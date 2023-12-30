В Германии заявили, что РФ может использовать в военных целях лампочки от холодильников

Несмотря на жесткий санкционный режим, Россия наращивает свои военно-технические возможности и может использовать в этих целях даже лампочки от холодильников. Такое заявление в интервью Suddeutsche Zeitung сделал глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

Фрейдинг высказал мысль, что страны Запада недооценили возможности России, в том числе, по привлечению поддержки со стороны союзников — таких как Китай или страны глобального Юга.

«Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то [Россия] и его сможет использовать в военных целях», — сказал генерал.

Кроме того, он заявил, что страны Запада в целом и Германия в частности не отдавали себе отчет в реальных возможностях российского военно-промышленного комплекса, его расширении и увеличении мощностей.

26 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России в 2023 году получили свыше 20 миллионов боеприпасов.

9 декабря возможности российского ВПК высоко оценил подполковник ВС США.

Ранее на Западе заметили рост темпов производства танков в России.