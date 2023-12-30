Главком ВСУ уволил помощницу, позволившую себе неоднозначные высказывания о смерти

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отстранил от должности свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая ранее заявила о неизбежности смерти для украинских солдат. Об этом главком заявил в своем Telegram-канале.

Залужный отметил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени командования ВСУ, а сказанное ими является лишь личным мнением.

«Также информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — написал Залужный.

29 декабря помощница Залужного призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем».

После резкой реакции на эти слова в украинском обществе она заявила, что ее высказывание неверно интерпретировали.

В тот же день в украинской Раде высмеяли новую помощницу Залужного.

Ранее на Украине пригрозили отправлять на фронт бравших взятки врачей.