Главком ВСУ уволил помощницу, позволившую себе неоднозначные высказывания о смерти

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отстранил от должности свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая ранее заявила о неизбежности смерти для украинских солдат. Об этом главком заявил в своем Telegram-канале.
Залужный отметил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени командования ВСУ, а сказанное ими является лишь личным мнением.
«Также информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — написал Залужный.
29 декабря помощница Залужного призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем».
После резкой реакции на эти слова в украинском обществе она заявила, что ее высказывание неверно интерпретировали.
В тот же день в украинской Раде высмеяли новую помощницу Залужного.
Ранее на Украине пригрозили отправлять на фронт бравших взятки врачей.