В Чехии оценили, насколько F-16 помогут ВСУ

Чешский полковник Зденек Петраш заявил, что поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских истребителей F-16 не дадут им никаких преимуществ. Об этом он рассказал в интервью iROZHLAS.

«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах», — сказал он.

По его словам, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом на поле боя.

Также полковник не смог подтвердить информацию СМИ о том, что Нидерланды уже отправили на Украину несколько самолетов этой модели.

29 декабря представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российская разведка сразу узнает о поставках американских истребителей F-16 на территорию Украины. Спикер отметил, что в будущем российская разведка будет «прекрасно знать» о появлении истребителей F-16 в зоне конфликта.

Ранее в Великобритании завершилось обучение первой группы украинских летчиков, которым предстоит пилотировать истребители F-16.