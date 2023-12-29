Запад готовится поставить Украине истребители F-16

Страны Запада готовятся поставить Украине истребители F-16. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Лондон отчитался о подготовке первых шести украинских пилотов для F-16. По сообщениям западных СМИ, несколько боевых машин уже переданы Киеву. Об этом свидетельствуют данные журнала Newsweek.
«Запад научился не объявлять о новых поставляемых системах вооружения», — прокомментировал информацию бывший специальный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс.
Автор публикации отмечает, что истребитель F-16 — это коммерчески успешный истребитель четвертого поколения, но исход воздушного боя решает летное мастерство пилота.
До этого официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию, опубликованную американским изданием Newsweek, о возможном получении Киевом первой партии истребителей F-16 от Запада.
Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.