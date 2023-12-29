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Запад готовится поставить Украине истребители F-16

РИА Новости: страны Запада готовятся передать Украине истребители F-16

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Страны Запада готовятся поставить Украине истребители F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Лондон отчитался о подготовке первых шести украинских пилотов для F-16. По сообщениям западных СМИ, несколько боевых машин уже переданы Киеву. Об этом свидетельствуют данные журнала Newsweek.

«Запад научился не объявлять о новых поставляемых системах вооружения», — прокомментировал информацию бывший специальный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс.

Автор публикации отмечает, что истребитель F-16 — это коммерчески успешный истребитель четвертого поколения, но исход воздушного боя решает летное мастерство пилота.

До этого официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию, опубликованную американским изданием Newsweek, о возможном получении Киевом первой партии истребителей F-16 от Запада.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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