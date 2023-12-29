В ВСУ прокомментировали массовый удар по Украине ракетами и БПЛА

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Спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат прокомментировал массовый удар по его стране с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают украинские СМИ.

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — сказал спикер ВС ВСУ.

По его словам, 29 декабря Вооруженные силы России запускали все ракеты, кроме «Калибров». Игнат заявил, что по территории Украины были запущены «Кинжалы», баллистические ракеты, ракеты С-300, крылатые ракеты, беспилотники, ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 российских стратегических бомбардировщиков запускали ракеты Х-101/Х-505, добавил он.

Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в столице Украины.

Как сообщал Telegram-канал «Военная хроника», 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины с применением дронов и ракет.

По информации канала, было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее 100 дронов различного типа.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.