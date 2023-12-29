Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения по всей линии соприкосновения. Об этом пишет Asia Times.

Согласно материалу издания, российские войска ликвидируют украинских бойцов на разных участках в зоне боевых действий. Отмечается, что украинских военных оттесняют на запад, и в ближайшее время ВСУ может ждать поражение.

До этого экс-начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул заявлял, что украинский конфликт завершится поражением Киева при отсутствии помощи от США.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер также высказывал мнение, что подход российской армии к городу Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

27 декабря генерал ВСУ, командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отмечал, что следующий год может стать для Украины еще более тяжелым, чем нынешний.

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.