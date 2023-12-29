США вывели корабли из акватории Красного моря

США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.

По информации пресс-службы, на фоне обострения палестино-израильского конфликта корабли присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio в восточной части Средиземного моря.

На борту USS Bataan и USS Carter Hall размещается экспедиционный батальон морской пехоты.

До этого агентство Reuters сообщало, что союзники США, которые были указаны в качестве участников операции «Страж процветания» в Красном море против атак хуситов на торговые суда, не хотят быть связаны с ней публично или вообще принимать участие.

Крупнейшая контейнерная компания Maersk приняла решение направлять большинство своих судов обратно через Суэцкий канал после начала многонациональной операции НАТО «Страж процветания» в Красном море.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.