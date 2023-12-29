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Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для армии США

Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту космоплан X-37B Космических сил США

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Joe Skipper/Reuters

Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании SpaceX, где велась трансляция.

«Запуск был произведен с <…> космодрома в центре Кеннеди в четверг в 20:07 по восточному времени (пятница, 4:07 мск)», — уточнили в сообщении.

Х-37В принадлежит к числу одного из самых секретных военных проектов США. Известно только, что космоплан примет участие проведение в испытаниях и экспериментах «широкого спектра».

Ранее космонавты РФ вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор.

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