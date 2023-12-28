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В Нидерландах призвали усиливать армию на случай войны с Россией

Командующий армией Нидерландов Вийнен призвал усилить ВС из-за угрозы войны с РФ

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Unsplash

Уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что для подготовки на случай угрозы войны с Россией в армию страны необходимо ежегодно набирать от двух до трех тысяч добровольцев, пишет газета De Telegraaf.

«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — сказал он.

Военнослужащий добавил, что нидерландское общество должно готовиться к войне с Россией, поэтому необходимо количество резервистов и добровольцев, чтобы армия могла и дальше функционировать.

До этого премьер Нидерландов Марк Рютте предложил Украине помощь на пути ее вступления в Евросоюз. Также он сообщил о подготовке 18 истребителей F-16 для поставки Киеву.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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