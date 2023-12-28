В Эстонии прокомментировали вопрос возвращения украинских беженцев

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Эстонии Лаури Ляэнеметс назвал сложным вопрос о возвращении украинцев на родину для несения воинской службы. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня как министра внутренних дел или у эстонского государства, конечно же, нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста», — пояснил Ляэнеметс.

Он добавил, что если Киев решит вернуть граждан Украины, то эстонским властям будет весьма сложно отказаться, хотя для такой процедуры требуется отдельное соглашение между странами.

До этого бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун заявил, что законопроект о мобилизации на Украине в случае его принятия приведет к массовому исходу жителей страны.

Он считает, что люди будут отказываться от гражданства и убегать из страны, а те, кто уже находится за границей, будут переезжать в страны, которые откажут в выдаче.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.