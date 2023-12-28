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ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки 210 солдат

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Алексей Майшев/РИА Новости

На Краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад Вооруженных сил и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.

На этом направлении в течение суток противник потерял до 210 военнослужащих, а также танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российским войскам удалось поразить самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» американского производства и «Гвоздика».

Утром 28 декабря старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров сообщил РИА Новости, что российские военные остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов» (организация запрещена в России).

Накануне военный корреспондент телеканала RT Игорь Жданов сообщил, что российскими бойцами на Краснолиманском направлении был захвачен ценный трофей — переносная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) литовского производства Sky Wiper Omni.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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