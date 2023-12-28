Тело британской наемницы Кэтрин Мельничук было найдено в ее собственной постели. Об этом сообщает украинская волонтерская организация Project Konstantin в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел 24 декабря на территории Украины, и пока уход из жизни женщины не рассматривается как подозрительный. Волонтеры сейчас работают над организацией приезда родственников Мельничук на Украину и сбором средств для доставки ее тела на родину.

Свою поддержку и соболезнования выразила также медицинский сотрудник Венди Уоррингтон из Болтона, которая волонтерила на Украине в 2022 году и была знакома с Кэтрин. Она подтвердила информацию о трагическом событии на своей странице в соцсети X (ранее известной как Twitter) и рассказала, что у Мельничук был позывной «Апач».

Последние полтора года Кэтрин работала инструктором и военным медиком на Украине.

До этого сообщалось, что Украина перестала платить иностранным наемникам. СМИ написали, что с Украины перед Рождеством уехали канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».