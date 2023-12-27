«Калашников» завершил поставки «Краснополь-М2»

Концерн «Калашников» завершил поставки корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» по обязательствам 2023 года. Об этом заявили в пресс-служба концерна.

«Калашников» выполнил обязательства 2023 года на поставку составных частей снарядов «Краснополь-М2», — говорится в публикации.

Согласно информации пресс-службы, боеприпасы отгружены в полном объеме. Они успешно протестированы и полностью отвечают требованиям контракта.

«Краснополь-М2» прекрасно проявил себя во время испытаний», — отметил президент концерна Алан Лушников

По его словам, к преимуществам снаряда относятся: стрельба на поражение без пристрелки, большая вероятность попадания в цель с первого выстрела, мощная боевая часть и высокая надежность, а также возможность применения беспилотников для подсвета выбранной цели.

В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова (входит в госкорпорацию «Ростех») Вячеслав Ковалев заявил, что производство управляемых артснарядов «Краснополь-М2» в 2024 году увеличится в 25 раз.

Ранее ВС России уничтожили снарядом «Краснополь» склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении.