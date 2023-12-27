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В Тюменской области уклонистов вычисляют через родственников и мессенджеры

Тюменский военком Чирков: уклонистов разыскивают через начальников и мессенджеры

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Тюменской области уклоняющихся от военной службы граждан разыскивают через мессенджеры, родителей и предыдущие места работы. Эти способы раскрыл тюменский военный комиссар Сергей Чирков, чьи слова передает новостной портал URA.RU.

«Уклонистов мы вычисляем <...> через мессенджеры, родителей, организации, где граждане раньше учились или работали», — рассказал он.

Кроме того, поиск уклоняющихся от призыва ведется через налоговую и Министерство внутренних дел, добавил военком.

«Тюменцы становятся уклонистами не из-за того, что не хотят служить, а потому что не знают, что нужно прийти в военкомат», — утверждает Чирков.

Некоторое время назад газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники писала, что правительство Российской Федерации не поддержало проект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от службы в армии.

Ранее Захарова высказалась о судьбе украинских уклонистов в Эстонии.

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