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В Верховной раде допустили доработку закона о мобилизации

Forbes: Верховная рада может отправить на доработку проект закона о мобилизации

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Депутаты Верховной Рады Украины допустили доработку проекта закона о мобилизации, представленного кабинетом министров 25 декабря. Об этом сообщает Forbes.

Депутаты от фракций «Слуга народа» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявили агентству, что, вероятно, первое голосование по закону должно состояться 10-14 января. Один из парламентариев от партии президента Украины Владимира Зеленского указал, что после этого законопроект, скорее всего, вернется на доработку из-за слишком жестких норм, в том числе ограничения прав военнообязанных за нарушение правил призыва.

В это же время депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская из оборонного комитета отметила, что депутатов из пропрезидентской партии все же попытаются убедить поддержать закон.

До этого сообщалось, что украинцы в Европе выстроились в очереди на оформление документов своей страны.

Ранее на Украине заявили, что закон о мобилизации в стране начнет действовать не раньше весны.

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