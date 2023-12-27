Азаров считает, что ВСУ не смогут наступать в следующем году

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в 2024 году у ВСУ не будет возможности для нового наступления. Об этом он пишет в социальных сетях.

«Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы», — считает Азаров.

До этого экс-командующий подразделением польского спецназа, генерал Роман Полько заявил, что командование украинских войск сделало упор на ведение пропаганды, что привело к провалу контрнаступления.

По словам Полько, летне-осеннюю кампанию ВСУ сложно даже назвать контрнаступлением, потому что украинцы распылили силы по разным направлениям вместо того, чтобы сконцентрировать силы для достижения успеха на каком-то одном участке фронта.

Ранее американский телеканал оценил вероятность нового контрнаступления ВСУ.