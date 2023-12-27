Военные мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России отразили несколько контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, российские военные получили данные о перемещении групп ВСУ с помощью разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотников. После установления места противника, координаты передали на командный пункт.

В итоге мотострелковое подразделение отразило атаку украинских штурмовиков из стрелкового оружия. А боевиков на удалении ликвидировали расчеты ствольной артиллерии, заключил командир мотострелкового батальона с позывным «Батый».

Ранее стало известно, что ВСУ после неудачных атак в районе Синьковки вынуждены были отступить. Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии в ходе проведения активной обороны в районе Синьковки отразили три контратаки штурмовых групп мотопехотной и механизированной бригад противника.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».