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Российские мотострелки отразили несколько контратак под Купянском

Мотострелки группировки «Запад» отразили несколько контратак ВСУ под Купянском

Военные мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России отразили несколько контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, российские военные получили данные о перемещении групп ВСУ с помощью разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотников. После установления места противника, координаты передали на командный пункт.

В итоге мотострелковое подразделение отразило атаку украинских штурмовиков из стрелкового оружия. А боевиков на удалении ликвидировали расчеты ствольной артиллерии, заключил командир мотострелкового батальона с позывным «Батый».

Ранее стало известно, что ВСУ после неудачных атак в районе Синьковки вынуждены были отступить. Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии в ходе проведения активной обороны в районе Синьковки отразили три контратаки штурмовых групп мотопехотной и механизированной бригад противника.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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