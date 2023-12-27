Специальная военная операция на Украине достигает финальной стадии, поскольку у Вооруженных сил Украины не осталось возможностей для маневров на поле боя. Такое мнение член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди высказала в интервью «Ленте.ру».

Сенатор назвала США «главным спонсором» Украины и отметила, что Вашингтон уже проявил свою позицию. Таким образом она прокомментировала ожесточенные споры в американском конгрессе по вопросу о том, продолжать финансовую помощь Киеву или нет.

По словам Ковитиди, ведущие американские политологи отмечают, что в Соединенных Штатах отчетливо проявляется антиукраинская предвыборная повестка, к этому присоединится и Канада.

Сенатор добавила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удается удерживать политическую линию как внутри страны, так и за ее пределами.

На прошлой неделе китайское издание Sohu допустило, что российское командование к концу декабря приступит к подготовке к финальному этапу специальной военной операции на Украине.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.