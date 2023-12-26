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«Калашников» передал Минобороны первую партию винтовок Чукавина

Минобороны получило первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Концерн «Калашников» отправил Министерству обороны РФ первую серийную партию полуавтоматических снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые пришли на замену самозарядным снайперским винтовкам Драгунова (СВД). Об этом заявили в пресс-службе оружейного холдинга.

«Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации холдинга, СВЧ, которая отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, с успехом прошла приемку. Стрелковое оружие 7,62х54 мм калибра весит около 5 кг (без магазина), длина — 1170 мм, из которых длина ствола составляет 620 мм. Винтовка оснащена газоотводной автоматикой с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

По словам президента концерна Алана Лушникова, винтовка позволяет применять любые прицельные комплексы отечественного и иностранного производства.

«В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия», — указывается в публикации.

В мае Лушников заявил, что созданная на смену снайперской винтовке Драгунова винтовка Чукавина была принята на вооружение российской армии.

Ранее Минобороны России подписало контракты на поставку винтовок Чукавина.

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