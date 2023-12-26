«Калашников» передал Минобороны первую партию винтовок Чукавина

Концерн «Калашников» отправил Министерству обороны РФ первую серийную партию полуавтоматических снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые пришли на замену самозарядным снайперским винтовкам Драгунова (СВД). Об этом заявили в пресс-службе оружейного холдинга.

«Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации холдинга, СВЧ, которая отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, с успехом прошла приемку. Стрелковое оружие 7,62х54 мм калибра весит около 5 кг (без магазина), длина — 1170 мм, из которых длина ствола составляет 620 мм. Винтовка оснащена газоотводной автоматикой с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

По словам президента концерна Алана Лушникова, винтовка позволяет применять любые прицельные комплексы отечественного и иностранного производства.

«В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия», — указывается в публикации.

В мае Лушников заявил, что созданная на смену снайперской винтовке Драгунова винтовка Чукавина была принята на вооружение российской армии.

Ранее Минобороны России подписало контракты на поставку винтовок Чукавина.