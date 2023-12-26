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Появились первые украинские пилоты на F-16

Первая группа из шести украинских пилотов для F-16 подготовлена в Британии

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Ints Kalnins/Reuters

Первая группа из шести украинских пилотов для полетов на американских истребителях F-16 подготовлена в Британии. Об этом сообщает пресс-служба британского министерства обороны.

«Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению боевых пилотов и наземного персонала Украины, которые станут первой линией обороны в защите неба Украины», — заявил в итоговом релизе глава британского минобороны Грант Шэппс.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам главы британского военного ведомства, украинские пилоты обучались авиационной медицине и английскому языку с уклоном на профессиональный словарный запас. Кроме того, британцы обучили украинских авиатехников, которые будут обслуживать самолеты.

До этого cпикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат призвал не ждать поставок истребителей F-16 до конца 2023 года.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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