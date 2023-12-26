Бойцами спецназа «Ахмат» на Артемовском направлении были уничтожены два наемника из Колумбии Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

По словам командира штурмового отряда с позывным «Шустрый», пять спецназовцев из «Ахмата», проводя разведку, обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре солдата ВСУ, двое из которых оказались колумбийскими наемниками. Был проведен штурм блиндажа, оба наемника из Колумбии и один украинский военнослужащий были уничтожены.

«Шустрый» подчеркнул, что с украинской стороны на этом направлении находится отряд колумбийских наемников численностью 60-70 человек.

Информацию о наемниках-колумбийцах, участвующих в боевых действиях исключительно за деньги, подтвердил взятый в плен украинский военнослужащий Никита Афанасьев.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.